'Foi um milagre', diz idoso que escapou da morte na Dutra

Um grave acidente envolvendo uma carreta, um carro e um caminhão-tanque interditou a Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 101,9, em Pindamonhangaba, na manhã desta quarta-feira (22). O acidente ocorreu por volta das 10h30, no sentido São Paulo, e deixou uma pessoa ferida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio, seguida do tombamento de um dos veículos. Um caminhão-tanque, carregado com combustível, também acabou se envolvendo e pegou fogo após o impacto.