'Foi um milagre', diz idoso que escapou da morte na Dutra

Um grave acidente envolvendo uma carreta, um carro e um caminhão-tanque interditou a Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 101,9, em Pindamonhangaba, na manhã desta quarta-feira (22). O acidente ocorreu por volta das 10h30, no sentido São Paulo, e deixou uma pessoa ferida.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio, seguida do tombamento de um dos veículos. Um caminhão-tanque, carregado com combustível, também acabou se envolvendo e pegou fogo após o impacto.
O motorista do carro, um idoso, escapou ileso e descreveu o momento como um verdadeiro milagre.
“E graças a Deus a gente tá bem. Milagre, milagre. Eu tava rezando na hora, não tem outra coisa a dizer. Tô vivo, estamos vivos”, relatou emocionado ao ver o estado do veículo completamente destruído.
As chamas que atingiram o caminhão-tanque mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam para conter o incêndio e resfriar o local, devido ao risco de explosão. A pista permaneceu interditada por tempo indeterminado para o atendimento da ocorrência e retirada dos veículos.
A vítima com ferimentos leves foi socorrida e encaminhada a um hospital da região. As causas do acidente serão investigadas.
O tráfego na Dutra foi desviado por rotas alternativas, e a PRF orientou os motoristas a redobrarem a atenção ao circular pelo trecho durante o trabalho das equipes de emergência.