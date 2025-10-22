Renan, 28 anos, acusado de matar a avó e ferir a mãe gravemente

Um jovem de 28 anos, identificado como Renan, é suspeito de matar a própria avó, Maria, de 84 anos, e deixar a mãe, Rosana, de 65, em estado grave após um ataque dentro da casa da família. Segundo as investigações, o rapaz já havia demonstrado comportamento violento em outras ocasiões.

O crime ocorreu na zona leste de São Paulo. Rosana foi socorrida às pressas por vizinhos e levada a um hospital da região, onde segue internada. De acordo com a polícia, ela apresentava dificuldades para respirar ao ser encontrada.