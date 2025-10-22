Menina de 4 anos morre e objetos de ritual são achados ao lado

A Polícia Civil investiga a origem de objetos supostamente usados em rituais religiosos, além de um preservativo, encontrados próximos ao local onde o corpo de uma menina de 4 anos foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em São Lourenço da Mata (PE). O corpo de Esther Izabelle foi encontrado dentro de uma cacimba com cerca de 3,7 metros de profundidade. Durante as buscas, os agentes localizaram os materiais em uma residência próxima.