Menina de 4 anos morre e objetos de ritual são achados ao lado

A Polícia Civil investiga a origem de objetos supostamente usados em rituais religiosos, além de um preservativo, encontrados próximos ao local onde o corpo de uma menina de 4 anos foi localizado.
O caso aconteceu em São Lourenço da Mata (PE). O corpo de Esther Izabelle foi encontrado dentro de uma cacimba com cerca de 3,7 metros de profundidade. Durante as buscas, os agentes localizaram os materiais em uma residência próxima.
Um homem que mora no imóvel foi levado para prestar depoimento. A Polícia Civil de Pernambuco segue apurando as circunstâncias da morte e a possível relação dos objetos com o crime.