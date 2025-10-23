MP apura nomeação de Milena; Anderson nega qualquer 'privilégio'

Durante minha gestão no DVS, lideramos mudanças estratégicas no enfrentamento à dengue, que resultaram em melhora expressiva nos indicadores e redução de óbitos, garantindo uso mais eficiente dos recursos públicos.

Também aprimoramos as ações de combate à sífilis e implantamos atendimento com foco em gestão da qualidade na Vigilância Sanitária, dentre outras diversas atividades. Minha nomeação para a função de diretora atendeu a todos os requisitos legais e critérios técnicos, sendo fruto de mérito profissional e dedicação ao serviço público.

Contudo, diante da exposição recente e com o intuito de preservar minha imagem e a tranquilidade da instituição e das equipes, optei por solicitar exoneração do cargo em comissão na última sexta-feira (17), permanecendo no meu cargo efetivo de origem neste momento.

Agradeço às equipes da Saúde pelo profissionalismo e apoio ao longo da minha trajetória. Seguirei no cargo efetivo, contribuindo para a continuidade dos serviços à população".

'Não faço nada errado'.

Em entrevista à Jovem Pan, nesta quarta-feira (22), Anderson negou que Milena tenha recebido qualquer privilégio na administração, destacando que ela conquistou o cargo por "seus méritos" e devido à "sua formação".

"Teve uma situação minha com essa menina, eu me relaciono com ela até hoje, converso com ela, também acho que ela não deveria ter pedido a exoneração, ela não ganhou esse cargo por ter tido qualquer tipo de relação comigo, não teve nenhum privilégio para ela, é uma servidora concursada, tem seus méritos, a sua formação", afirmou o prefeito.