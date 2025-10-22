Tentou matar barata, incendiou o prédio e matou a vizinha

Uma tentativa inusitada de eliminar uma barata terminou em tragédia após uma mulher provocar um incêndio que matou uma pessoa e deixou outras oito feridas. A suspeita teria usado um spray inflamável e um isqueiro para atingir o inseto, mas as chamas se espalharam rapidamente pelo prédio.

O caso ocorreu na cidade de Osan, ao norte da Coreia do Sul. Segundo a polícia local, o fogo começou dentro do apartamento da jovem, de cerca de 20 anos, e logo atingiu outros andares do edifício, que abrigava comércios no térreo e mais de 30 residências acima.