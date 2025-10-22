Duas pessoas ficam feridas em colisão na Andrômeda, em São José

Um acidente entre dois automóveis mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu na tarde desta quarta-feira (22), na Avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações dos Bombeiros, a colisão ocorreu na altura do número 673 da via. Duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 57 anos, que apresentava dores no tórax, foi socorrido pela corporação e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
Uma mulher de 40 anos também se feriu, com lesão em um dos braços. Ela recebeu atendimento da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada para o mesmo hospital.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.