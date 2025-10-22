Duas pessoas ficam feridas em colisão na Andrômeda, em São José

Um acidente entre dois automóveis mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu na tarde desta quarta-feira (22), na Avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com informações dos Bombeiros, a colisão ocorreu na altura do número 673 da via. Duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 57 anos, que apresentava dores no tórax, foi socorrido pela corporação e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.