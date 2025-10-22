Casal é morto com 40 tiros; criança de 5 anos vê no banco de trás

Um casal foi morto a tiros dentro de um carro na noite desta terça-feira (21). As vítimas foram identificadas como Emilly Eloisa Camargo dos Santos, de 20 anos, e Rodrigo Arrubard, de 29. A filha de Emilly, uma menina de 5 anos, presenciou o crime, mas não ficou ferida.

O caso aconteceu em Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar, os disparos foram efetuados por ocupantes de um Hyundai HB20, que perseguiram o veículo onde o casal estava. Durante a fuga, Rodrigo tentou saltar do carro em movimento, mas foi atingido pelos tiros. O automóvel acabou colidindo contra o muro de uma residência, momento em que Emilly também foi alvejada.