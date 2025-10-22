Fingiu a própria morte para ver quantos iriam ao enterro

Um homem de 74 anos resolveu encenar a própria morte para descobrir quantas pessoas compareceriam ao seu velório e o quanto era querido pela comunidade. A cerimônia foi realizada com todos os rituais tradicionais, incluindo o caixão, flores e cânticos fúnebres.
O caso aconteceu na Índia e envolveu o ex-veterano da Força Aérea Mohan Lal, conhecido na região por suas ações sociais. Durante o evento, o idoso ficou deitado em um caixão coberto por um lençol branco e cercado por guirlandas, enquanto dezenas de moradores prestavam homenagens acreditando que se tratava de um funeral real.
A encenação terminou de forma surpreendente quando ele se levantou, revelando que tudo não passava de um experimento social. “Depois da morte, as pessoas carregam o esquife, mas eu queria ver isso com meus próprios olhos e saber quanto respeito e afeto eu realmente recebo”, disse Lal à imprensa local.
Segundo relatos da comunidade, o veterano é amplamente reconhecido por seu trabalho voluntário e continua ativo em projetos sociais na região.