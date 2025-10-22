Levou 17 facadas do ex-marido e morreu na frente dos filhos

Uma mulher de 46 anos foi morta a facadas pelo ex-marido, de 59, dentro do local onde trabalhava. Os três filhos do casal tentaram impedir o ataque e acabaram feridos. O crime aconteceu nesta terça-feira (21).

O caso foi registrado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). De acordo com a Polícia Civil, a vítima sofreu ao menos 17 golpes e chegou a ser levada com vida ao Hospital do Trabalhador, mas não resistiu aos ferimentos. Os filhos, que também foram encaminhados para atendimento médico, não correm risco de morte.