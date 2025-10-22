Mulher é perseguida há 12 anos por ex-namorado em São José

Uma moradora de São José dos Campos vive há 12 anos sob ameaças e perseguições do ex-namorado. Laura Izoli decidiu encerrar o relacionamento ao perceber o comportamento violento do então companheiro, mas desde o fim da relação, em 2012, passou a ser alvo constante de intimidações, difamações e ataques virtuais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a vítima, o ex-companheiro, identificado como Vinícius, foi preso em Goiás por tráfico de drogas em 2020, mas recebeu o benefício da liberdade condicional. Após ser solto, retomou as ameaças contra ela e o atual marido.