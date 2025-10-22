22 de outubro de 2025
MEDO

Mulher é perseguida há 12 anos por ex-namorado em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Reprodução
Homem persegue mulher há mais de 12 anos
Homem persegue mulher há mais de 12 anos

Uma moradora de São José dos Campos vive há 12 anos sob ameaças e perseguições do ex-namorado. Laura Izoli decidiu encerrar o relacionamento ao perceber o comportamento violento do então companheiro, mas desde o fim da relação, em 2012, passou a ser alvo constante de intimidações, difamações e ataques virtuais.

De acordo com a vítima, o ex-companheiro, identificado como Vinícius, foi preso em Goiás por tráfico de drogas em 2020, mas recebeu o benefício da liberdade condicional. Após ser solto, retomou as ameaças contra ela e o atual marido.

“Ele me ligou dizendo que ia me matar, mandou uma foto com uma arma na mão e afirmou que resolveria tudo na bala”, contou Laura, em entrevista à TV Record, concedida em local neutro por medo de represálias.

A mulher relata que já registrou diversos boletins de ocorrência por violência doméstica e ameaça, mas o agressor continua agindo. “Tenho medo de morrer. Vivo acuada, assim como meus pais e minha filha”, desabafou.

Além das ameaças diretas, o homem também teria criado perfis falsos em redes sociais para difamar a vítima e expor fotos íntimas. Ele marcava amigos e familiares de Laura em publicações ofensivas, o que fez muitas pessoas se afastarem por medo de represálias.

O atual marido da vítima também afirma ser alvo das perseguições. Segundo ele, chegou a ser sequestrado por criminosos a mando de Vinícius. “Seis pessoas entraram na loja dizendo ser traficantes e me colocaram em um carro. Fizeram ameaças por toda a cidade”, relatou.

Atualmente, o suspeito é considerado foragido da Justiça. Conforme o casal, ele costuma trocar constantemente de endereço e números de telefone para dificultar a localização.

Laura afirma ter encontrado outras mulheres vítimas de Vinícius. Nas redes sociais, algumas relataram situações semelhantes, incluindo tentativas de sequestro e golpes em diferentes cidades do Vale do Paraíba.

“São quase 12 anos vivendo com medo. Eu só quero que ele seja preso e que nenhuma outra mulher passe por isso”, disse Laura.

