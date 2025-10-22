Mulher é perseguida há 12 anos por ex-namorado em São José

Uma moradora de São José dos Campos vive há 12 anos sob ameaças e perseguições do ex-namorado. Laura Izoli decidiu encerrar o relacionamento ao perceber o comportamento violento do então companheiro, mas desde o fim da relação, em 2012, passou a ser alvo constante de intimidações, difamações e ataques virtuais.
De acordo com a vítima, o ex-companheiro, identificado como Vinícius, foi preso em Goiás por tráfico de drogas em 2020, mas recebeu o benefício da liberdade condicional. Após ser solto, retomou as ameaças contra ela e o atual marido.
“Ele me ligou dizendo que ia me matar, mandou uma foto com uma arma na mão e afirmou que resolveria tudo na bala”, contou Laura, em entrevista à TV Record, concedida em local neutro por medo de represálias.
A mulher relata que já registrou diversos boletins de ocorrência por violência doméstica e ameaça, mas o agressor continua agindo. “Tenho medo de morrer. Vivo acuada, assim como meus pais e minha filha”, desabafou.
Além das ameaças diretas, o homem também teria criado perfis falsos em redes sociais para difamar a vítima e expor fotos íntimas. Ele marcava amigos e familiares de Laura em publicações ofensivas, o que fez muitas pessoas se afastarem por medo de represálias.
O atual marido da vítima também afirma ser alvo das perseguições. Segundo ele, chegou a ser sequestrado por criminosos a mando de Vinícius. “Seis pessoas entraram na loja dizendo ser traficantes e me colocaram em um carro. Fizeram ameaças por toda a cidade”, relatou.
Atualmente, o suspeito é considerado foragido da Justiça. Conforme o casal, ele costuma trocar constantemente de endereço e números de telefone para dificultar a localização.
Laura afirma ter encontrado outras mulheres vítimas de Vinícius. Nas redes sociais, algumas relataram situações semelhantes, incluindo tentativas de sequestro e golpes em diferentes cidades do Vale do Paraíba.
“São quase 12 anos vivendo com medo. Eu só quero que ele seja preso e que nenhuma outra mulher passe por isso”, disse Laura.