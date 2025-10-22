Ele @bus0u de filhas de casal por anos e acabou preso

Um homem foi preso suspeito de ter abusado sexualmente de duas irmãs durante vários anos. O caso foi descoberto após a mãe das vítimas perceber mudanças de comportamento nas filhas e procurar ajuda. As investigações apontam que os abusos começaram quando uma das meninas tinha cerca de sete anos.

O crime ocorreu em Cuiabá (MT) e é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica). O suspeito trabalhava para a família há aproximadamente 16 anos, atuando como pedreiro e pintor, e era considerado uma pessoa de confiança. De acordo com a Polícia Civil, a relação de proximidade facilitou a prática dos abusos e o silêncio das vítimas.