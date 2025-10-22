Prefeitura de Taubaté abre programa de anistia de multas e juros

A Prefeitura de Taubaté abriu nessa quarta-feira (22) um novo programa de anistia de multas e juros. Serão abrangidas as dívidas contraídas até o dia 30 de setembro de 2025, em tributos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e taxas. Já o prazo de adesão será até o dia 28 de novembro.

A adesão poderá ser feita de duas formas. Ou presencialmente, no prédio do Tesourinho (Rua Carneiro de Souza, 99 - Centro), ou de forma online, por meio do site da Prefeitura.