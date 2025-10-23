SJC: pátios de carregamento de ônibus vão poder abastecer carros

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que a Prefeitura mudou as regras da licitação para os pontos de abastecimento dos ônibus elétricos do novo sistema de transporte da cidade a fim de atrair a iniciativa privada.
Segundo ele, o planejamento foi alterado para que os pontos de abastecimento dos ônibus elétricos possam ser explorados comercialmente pela iniciativa privada, o que antes não estava previsto.
“A gente vai partir para que os pátios de carregamento sejam investimentos através da iniciativa privada, para que a iniciativa privada possa explorar esses espaços, ou seja, permitir que a iniciativa privada possa abastecer, carregar os seus carros”, disse Anderson durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.
“Isso é uma forma que o município pode contribuir com a infraestrutura para abastecimento. Hoje, na parte de eletrificação da frota, o grande problema é a infraestrutura. Por que não fazer esses investimentos com a iniciativa privada? Ela fazendo os investimentos, não o poder público”, afirmou.
Segundo ele, a meta é o município garanta a compra por 15 anos de energia para abastecer a frota do transporte público, permitindo que o vencedor da licitação possa explorar o espaço.
“Permitindo que outros possam carregar seus veículos, fazendo venda, explorando espaço como loja de conveniência, lava rápido, uma lanchonete, enfim, algo que ali caiba naquele espaço. Então, você também tem uma requalificação daquele espaço, não só como um pátio de carregamento de ônibus”, disse o prefeito.
Com isso, ele explicou que o escopo da licitação foi modificado para atrair empresas. Além disso, Anderson prevê lançar o edital para contratar a empresa que vai operar o sistema em novembro.
“A gente mudou um pouco o escopo de fazer a contratação da empresa de operação, que viria com duas garagens, também com estrutura para carregamento dos veículos. A gente teve que mudar um pouco esse escopo, mas a gente deve lançar, nossa expectativa é para o mês de novembro, a gente lançar o da operação. A gente precisa ter uma empresa nova de operação até setembro do ano que vem. Que é quando a gente tiver toda a nossa frota”, afirmou.
“Até setembro do ano que vem a gente vai caminhar de uma forma de transição, trabalhando com frota mista. Quando a gente fizer a mudança, o que a gente vai ter que fazer é alugar os carros deles a diesel para ficar na operação, enquanto a gente não recebe todos os carros elétricos, ou seja, vai ser um ano de transição”, explicou.
“Então, a gente trabalhar na transição hoje, com os motoristas hoje, com toda a equipe que está dentro do processo, e a gente fazer essa transição também mais de forma planejada e não fazer tudo de uma vez, é até melhor, pelo sistema, pela transição de a gente garantir o emprego para todos esses funcionários, que é fazer isso saindo, se desligando de uma empresa e fazendo as suas rescisões de uma empresa e fazendo a sua contratação em outra empresa, para a gente aproveitar todos esses profissionais. Então, é um processo que a gente adiou, mas sem atrapalhar o cronograma de implementação.”
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.