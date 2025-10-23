SJC: pátios de carregamento de ônibus vão poder abastecer carros

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que a Prefeitura mudou as regras da licitação para os pontos de abastecimento dos ônibus elétricos do novo sistema de transporte da cidade a fim de atrair a iniciativa privada.

Segundo ele, o planejamento foi alterado para que os pontos de abastecimento dos ônibus elétricos possam ser explorados comercialmente pela iniciativa privada, o que antes não estava previsto.