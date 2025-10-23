PM combate facções do RJ e MG que tentam invadir o Vale, diz CPI

O combate ao crime organizado e às facções criminosas no Vale do Paraíba não se limita ao território da região, mas extrapola a divisa com os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Criminosos e facções de ambos os estados tentam ‘invadir’ o Vale para ganhar territórios, sendo combatidos por bandidos da região, o que aumenta a violência.
Atendo a esse movimento, o comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Luiz Fernando Alves, disse que a Polícia Militar do Vale troca informações constantemente com as de Minas e do Rio com foco nesse combate integrado aos criminosos.
“A inteligência policial é compartilhamento dessas informações entre os estados, entre as forças de segurança, aqueles que detêm o comando para combater isso. A velocidade dessa informação. Hoje, por exemplo, nós temos uma interligação muito rápida através do nosso Copom com Minas Gerais. Isso já funciona e, através disso, tivemos uma prisão de um grupo de marginais aqui em São José dos Campos, que havia cometido uma tentativa de homicídio em Pouso Alegre”, afirmou Alves durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.
“Nós tivemos várias prisões que foram feitas aqui no estado de São Paulo de marginais que eram de Minas ou Rio de Janeiro, que cometeram crimes naquela localidade e migraram aqui para o nosso estado, e vice-versa. Alguns marginais cometeram crimes aqui e estavam no estado de Minas ou Rio de Janeiro. Isso mostra a importância dos três eixos novamente, que precisam ser trabalhados constantemente”, completou.
Segundo o comandante, o acompanhamento dos membros de facções que entram nos estados é fundamental para a segurança pública.
“Faccionados que eram presidiários, saíram do sistema prisional e migraram para outro estado. Hoje é feito um acompanhamento, não basta só saber, é importante promover ações de combate para que a gente consiga estancar essa entrada em um estado ou outro”, explicou o militar.
“Não é exclusividade de virem para o estado de São Paulo. Nós temos casos de migração de marginais do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro e Minas Gerais”, disse Alves.
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.