Guajajara fica no Ministério e Ricardo Galvão vai assumir Câmara

O cientista Ricardo Galvão, atual presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), será o sucessor de Guilherme Boulos (PSOL) na Câmara dos Deputados, depois de o ex-líder sem teto ser nomeado para a Secretaria-Geral da Presidência.

Galvão espera uma comunicação formal da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), de que ela ficará no governo pelo menos até março. A permanência dela no governo Lula já estaria acertada, segundo o jornal O Globo.