Qual a previsão do tempo para Campos nesta sexta (24)? Confira

A RMVale deve ter uma sexta-feira (24) marcada pelo tempo firme e temperaturas amenas, de acordo com dados do Climatempo. O sol aparece em boa parte das cidades, mas o amanhecer será acompanhado por névoa e nuvens passageiras, principalmente nas áreas mais próximas da Serra da Mantiqueira.

Em São José dos Campos, a previsão indica sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, com mínima de 13°C e máxima de 25°C. O tempo permanece estável durante o dia, e a noite deve ter poucas nuvens, sem previsão de chuva. Situação semelhante ocorre em Taubaté, onde os termômetros variam entre 13°C e 26°C, mantendo o padrão de sol e tempo seco.