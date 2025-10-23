Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta sexta (24)? Confira

A RMVale deve ter uma sexta-feira (24) marcada pelo tempo firme e temperaturas amenas, de acordo com dados do Climatempo. O sol aparece em boa parte das cidades, mas o amanhecer será acompanhado por névoa e nuvens passageiras, principalmente nas áreas mais próximas da Serra da Mantiqueira.
Em São José dos Campos, a previsão indica sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, com mínima de 13°C e máxima de 25°C. O tempo permanece estável durante o dia, e a noite deve ter poucas nuvens, sem previsão de chuva. Situação semelhante ocorre em Taubaté, onde os termômetros variam entre 13°C e 26°C, mantendo o padrão de sol e tempo seco.
Em Guaratinguetá, o dia também será ensolarado, com mínima de 13°C e máxima de 25°C, e céu limpo à noite. Já em Caraguatatuba, no Litoral Norte, a umidade do ar será um pouco mais alta, com mínima de 16°C e máxima de 21°C; o sol aparece entre nuvens e o céu fica mais encoberto à noite, mas não há previsão de chuva. Em Campos do Jordão, as temperaturas continuam baixas — 8°C de mínima e 21°C de máxima — e o dia será de sol com névoa matinal e poucas nuvens ao entardecer, mantendo o clima típico de serra.
Com o tempo estável e ausência de chuvas, a sexta-feira será ideal para atividades ao ar livre, embora a névoa matinal possa reduzir a visibilidade nas estradas. A orientação é redobrar a atenção nos deslocamentos nas primeiras horas do dia.