Câmara vota empréstimo de R$ 48 milhões para obras em 8 bairros

A Câmara de São José dos Campos deve votar nessa quinta-feira (23), em sessão ordinária, o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza o município a contratar uma operação de crédito de até R$ 48,3 milhões para obras de urbanização em oito bairros da cidade.

Segundo o projeto, o financiamento seria feito por meio do Pró-Moradia, com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), por intermédio da Caixa Econômica Federal.