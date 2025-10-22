Escola de S. José alerta sobre fake news de 'bombons envenenados'

Após informações em grupos e redes sociais apontarem que um homem estaria distribuindo “bombons envenenados” em frente à unidade escolar, a direção da EMEFI Antônio Palma Sobrinho, no Parque Nova Esperança, na região leste de São José dos Campos, divulgou uma nota de esclarecimento nesta quarta-feira (22).
A unidade desmentiu as informações falsas que circulam nas redes sociais e em grupos de mensagens. Os boatos apontam que um homem estaria distribuindo “bombons envenenados” em frente à escola, durante os horários de entrada e saída dos alunos.
De acordo com a direção, não há qualquer registro ou denúncia sobre o suposto caso, tampouco relatos de pais, responsáveis ou estudantes que tenham recebido ou consumido o doce.
“Trata-se de uma notícia falsa (fake news), que pode causar medo desnecessário e prejudicar o ambiente escolar e a tranquilidade da comunidade”, informou a direção (veja nota abaixo).
A equipe da escola reforçou que mantém atenção e vigilância constantes nas imediações da unidade, em parceria com as famílias e autoridades competentes, para garantir a segurança dos estudantes.
A instituição também fez um apelo à comunidade para que não compartilhe informações não confirmadas e, em caso de qualquer situação suspeita, entre em contato diretamente com a direção ou com os órgãos responsáveis.