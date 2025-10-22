Escola de S. José alerta sobre fake news de 'bombons envenenados'

Após informações em grupos e redes sociais apontarem que um homem estaria distribuindo “bombons envenenados” em frente à unidade escolar, a direção da EMEFI Antônio Palma Sobrinho, no Parque Nova Esperança, na região leste de São José dos Campos, divulgou uma nota de esclarecimento nesta quarta-feira (22).

A unidade desmentiu as informações falsas que circulam nas redes sociais e em grupos de mensagens. Os boatos apontam que um homem estaria distribuindo “bombons envenenados” em frente à escola, durante os horários de entrada e saída dos alunos.