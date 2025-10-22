Dani Montuori celebra trajetória com show intimista

A cantora e compositora Dani Montuori, conhecida por suas participações de destaque nos programas The Voice Brasil e Canta Comigo, sobe ao palco do Teatro Colinas, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (24), às 20h, para apresentar o espetáculo “Notas de Uma Vida”.
O show marca uma nova fase da artista, que transforma sua trajetória pessoal e musical em uma experiência sensível e inspiradora. “Sonhar é um ato de coragem. Continuei sonhando e acreditando nos meus sonhos. O show é também sobre isso”, afirma Dani.
Com mais de 20 anos de carreira, a joseense é reconhecida pela versatilidade vocal e presença marcante. No espetáculo, ela conduz o público por uma viagem sonora e afetiva, unindo canções autorais e releituras de clássicos da música brasileira e internacional. O repertório passeia por diferentes estilos, como jazz, soul, blues e MPB, refletindo suas influências e vivências artísticas.
“Sou natural de São José dos Campos e é uma honra fazer este show aqui, uma viagem sonora e afetiva, pensada com muito carinho e amor”, destaca a cantora. Acompanhada de sua banda, Dani promete uma atmosfera intimista e sofisticada, celebrando a arte como ferramenta de reinvenção e celebração da vida.
O espetáculo é livre para todas as idades.
Serviço:
Show: Notas de Uma Vida – Dani Montuori
Data: 24 de outubro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Colinas – Colinas Shopping, São José dos Campos (SP)
Ingressos: R$ 100 | Ingresso solidário: R$ 60 + 1 kg de alimento não perecível (além das gratuidades e meias-entradas previstas em lei)
Vendas: Na bilheteria do teatro ou pelo site www.teatrocolinas.com.br