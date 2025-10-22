22 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CULTURA

Dani Montuori celebra trajetória com show intimista

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A cantora e compositora Dani Montuori, conhecida por suas participações de destaque nos programas The Voice Brasil e Canta Comigo, sobe ao palco do Teatro Colinas, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (24), às 20h, para apresentar o espetáculo “Notas de Uma Vida”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O show marca uma nova fase da artista, que transforma sua trajetória pessoal e musical em uma experiência sensível e inspiradora. “Sonhar é um ato de coragem. Continuei sonhando e acreditando nos meus sonhos. O show é também sobre isso”, afirma Dani.

Com mais de 20 anos de carreira, a joseense é reconhecida pela versatilidade vocal e presença marcante. No espetáculo, ela conduz o público por uma viagem sonora e afetiva, unindo canções autorais e releituras de clássicos da música brasileira e internacional. O repertório passeia por diferentes estilos, como jazz, soul, blues e MPB, refletindo suas influências e vivências artísticas.

“Sou natural de São José dos Campos e é uma honra fazer este show aqui, uma viagem sonora e afetiva, pensada com muito carinho e amor”, destaca a cantora. Acompanhada de sua banda, Dani promete uma atmosfera intimista e sofisticada, celebrando a arte como ferramenta de reinvenção e celebração da vida.

O espetáculo é livre para todas as idades.

Serviço:

Show: Notas de Uma Vida – Dani Montuori

Data: 24 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Colinas – Colinas Shopping, São José dos Campos (SP)

Ingressos: R$ 100 | Ingresso solidário: R$ 60 + 1 kg de alimento não perecível (além das gratuidades e meias-entradas previstas em lei)

Vendas: Na bilheteria do teatro ou pelo site www.teatrocolinas.com.br

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários