Dani Montuori celebra trajetória com show intimista

A cantora e compositora Dani Montuori, conhecida por suas participações de destaque nos programas The Voice Brasil e Canta Comigo, sobe ao palco do Teatro Colinas, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (24), às 20h, para apresentar o espetáculo “Notas de Uma Vida”.

O show marca uma nova fase da artista, que transforma sua trajetória pessoal e musical em uma experiência sensível e inspiradora. “Sonhar é um ato de coragem. Continuei sonhando e acreditando nos meus sonhos. O show é também sobre isso”, afirma Dani.