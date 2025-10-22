Fila na Dutra chega a 20 km após acidente e incêndio com caminhão

O congestionamento na rodovia Presidente Dutra passa de 20 quilômetros na tarde desta quarta-feira (22), em Pindamonhangaba, após um grave acidente envolvendo carreta, carro e caminhão-tanque, que pegou fogo.

A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira, na altura do km 101,9, e interditou a pista sentido São Paulo por duas horas e meia. Depois de liberada, os motoristas ainda sentiam os efeitos do congestionamento.