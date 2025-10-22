Fila na Dutra chega a 20 km após acidente e incêndio com caminhão

O congestionamento na rodovia Presidente Dutra passa de 20 quilômetros na tarde desta quarta-feira (22), em Pindamonhangaba, após um grave acidente envolvendo carreta, carro e caminhão-tanque, que pegou fogo.
A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira, na altura do km 101,9, e interditou a pista sentido São Paulo por duas horas e meia. Depois de liberada, os motoristas ainda sentiam os efeitos do congestionamento.
Às 15h30, o congestionamento no sentido São Paulo era de 24 quilômetros desde o km 78, em Roseira, o que exigiu muita paciência dos motoristas que passaram pelo trecho.
A rota alternativa usada pelos motoristas com base no GPS é entrada por Pindamonhangaba e a estrada-velha Rio-SP até Taubaté, um caminho mais longo.
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que houve uma colisão entre caminhão e um veículo de passeio, seguido de tombamento. Uma vítima foi socorrida em estado leve. Um caminhão-tanque carregado com combustível também envolveu-se no acidente e começou a pegar fogo.
Depois de 2h30, a pista sentido Rio de Janeiro foi totalmente liberada. Um casal, que estava em um carro e seguia de Lorena para São Paulo, escapou ileso do acidente.
Em entrevista ao portal G1, o militar da reserva José Carlos Bernardes disse que escapou por milagre: “É um milagre. Não tem outra coisa a dizer. Estamos vivos”.