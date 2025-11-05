Com sítios pré-históricos, fósseis e museus, o Vale do Paraíba está na rota da “Trilha dos Dinossauros”, projeto desenvolvido no Instituto de Geociência da USP (Universidade de São Paulo) para mapear as cidades do estado de São Paulo que abrigam material sobre dinossauros.

Entre as 19 cidades que fazem parte da trilha (veja mapa abaixo), estão municípios da região, como São José dos Campos, Taubaté e São Bento do Sapucaí (Pedra do Baú), além de Tremembé, que pode ser reconhecida como “Capital Paulista da Paleontologia” (leia abaixo).

A expedição “Trilha dos Dinossauros” foi desenvolvida pelo paleontólogo e professor do Instituto de Geociências da USP, Luiz Eduardo Anelli. Um dos motivos é mostrar que, entre as 54 espécies de dinossauros encontradas no Brasil, existem algumas que já viveram no território que hoje conhecemos como o estado de São Paulo.