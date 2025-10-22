Havan inaugura 2ª megaloja em Taubaté neste sábado; SAIBA MAIS

A região central de Taubaté ganha, neste sábado (25), às 10h, sua segunda megaloja da Havan. O novo ponto abre as portas na Praça da Eletro (Praça Monsenhor Silva Barros, 16 – Centro), em um imóvel amplo e totalmente climatizado, com estacionamento gratuito e operação diária em horário estendido, das 9h às 22h.

Com a chegada da unidade, acontece a revitalização em uma área importante e icônica da cidade, a Praça da Eletro, que ganha nova roupagem.