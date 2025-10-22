Havan inaugura 2ª megaloja em Taubaté neste sábado; SAIBA MAIS

A região central de Taubaté ganha, neste sábado (25), às 10h, sua segunda megaloja da Havan. O novo ponto abre as portas na Praça da Eletro (Praça Monsenhor Silva Barros, 16 – Centro), em um imóvel amplo e totalmente climatizado, com estacionamento gratuito e operação diária em horário estendido, das 9h às 22h.
Com a chegada da unidade, acontece a revitalização em uma área importante e icônica da cidade, a Praça da Eletro, que ganha nova roupagem.
A recomendação para quem for de carro à inauguração é chegar com antecedência e priorizar ruas de acesso pela Tiradentes, Barão da Pedra Negra e Emílio Winther, além de utilizar o estacionamento gratuito da loja. Quem optar por transporte público encontra linhas que já passam pelo Terminal Central a poucos quarteirões do endereço.
A inauguração começa às 10h, com abertura simultânea de todos os setores. O layout privilegia circulação rápida e visibilidade das seções, favorecendo quem quer “entrar, pegar e sair”, e também quem prefere garimpar tendências e comparar preços com calma. Ao longo do dia, equipes estarão posicionadas para orientação de setores e filas.
A megaloja concentra, em um único endereço, linhas de Casa & Decoração (utilidades, organização, tapetes, iluminação, quadros e mesa posta), Cama, Mesa e Banho (jogos de lençol, edredons, toalhas, travesseiros), Eletro & Portáteis (cozinha, cuidados pessoais, lavanderia), Eletrônicos (acessórios, áudio, informática de entrada), Bebê & Brinquedos (faixas etárias variadas e itens para presente) e Moda (feminina, masculina, infantil e íntima), além de acessórios sazonais.
Haverá ilhas de novidades logo na entrada e no eixo central – costumam concentrar os lançamentos e kits promocionais de fim de ano. A linha de Natal já está disponível na 2ª megaloja em Taubaté.
A unidade estreia com wi-fi gratuito, carrinhos e cestas em múltiplos pontos, balcões de trocas dedicados, autoatendimento para 2ª via de notas e área para retirada rápida de compras fechadas no caixa. Há acessibilidade com escadas-rolantes, elevadores e banheiros adaptados.
A loja aceita cartões de débito e crédito, Pix e cartão da própria rede. Em compras de maior volume, oriente-se com a equipe sobre entrega programada e embalagens para presente.
A partir de domingo, o funcionamento segue a rotina de megaloja: diariamente, das 9h às 22h. As promoções giram semanalmente, então vale a pena checar os encartes digitais e as sinalizações internas a cada visita.