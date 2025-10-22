'Enojado', diz presidente da Fifa após racismo no sub-12 no Vale

O grave caso de racismo ocorrido durante uma partida do Campeonato Paulista Sub-12 entre Manthiqueira e Corinthians, disputada no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, no último domingo (19), alcançou repercussão internacional. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre o incidente, que teve como vítima um jogador de 12 anos da Academia Desportiva Manthiqueira.
A partida foi paralisada por determinação do árbitro após o jovem atleta ser alvo de ofensas racistas proferidas por uma torcedora corintiana. Conforme consta na súmula do árbitro Guilherme Drbochlaw, a frase ouvida pelo garoto foi: “Preto filha da p*, sem família, vai tomar no c*”.
O árbitro imediatamente ativou o protocolo antirracismo, colheu o depoimento da vítima junto às autoridades presentes e reiniciou a partida em seguida. O garoto, visivelmente abalado e chorando, não retornou a campo para o lance final do jogo.
A Manifestação de Gianni Infantino
Em sua postagem, o presidente da FIFA demonstrou indignação e elogiou a ação do árbitro.
Infantino declarou:
"Estou enojado por saber que um jogador de 12 anos da Academia Desportiva Manthiqueira sofreu ofensas racistas de uma torcedora durante uma partida do Campeonato Paulista Sub-12 contra o SC Corinthians Paulista em São Paulo, Brasil.
O árbitro implementou o gesto da campanha 'No Racism' para interromper a partida e ações foram tomadas contra a autora do crime. Eu elogio o árbitro por sua ação rápida e decisiva - nós temos uma responsabilidade, especialmente e urgentemente para com as futuras gerações, de erradicar o racismo e a discriminação no nosso jogo.
Eu continuarei sendo muito direto a esse respeito: o racismo e a discriminação não são apenas erros - são crimes. Todos os incidentes de racismo, seja nos estádios ou online, devem ser devidamente punidos tanto pelo futebol quanto por toda a sociedade. A FIFA, incluindo o seu Players' Voice Panel (Painel A Voz dos Jogadores), continuará a trabalhar incansavelmente no Posicionamento Global Contra o Racismo para assegurar um impacto duradouro e responsável tanto dentro quanto fora de campo."
Resposta da Academia Manthiqueira
Após a manifestação de Gianni Infantino, a Academia Desportiva Manthiqueira também utilizou suas redes sociais para agradecer o apoio. O clube reforçou que "racismo é crime e contra uma criança de 12 anos é ainda mais inadmissível!".