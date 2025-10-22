'Enojado', diz presidente da Fifa após racismo no sub-12 no Vale

O grave caso de racismo ocorrido durante uma partida do Campeonato Paulista Sub-12 entre Manthiqueira e Corinthians, disputada no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, no último domingo (19), alcançou repercussão internacional. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre o incidente, que teve como vítima um jogador de 12 anos da Academia Desportiva Manthiqueira.

A partida foi paralisada por determinação do árbitro após o jovem atleta ser alvo de ofensas racistas proferidas por uma torcedora corintiana. Conforme consta na súmula do árbitro Guilherme Drbochlaw, a frase ouvida pelo garoto foi: “Preto filha da p*, sem família, vai tomar no c*”.