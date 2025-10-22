Brasil do Futuro: OVALE realiza fórum de mobilidade urbana em SJC

"De onde viemos? Para onde vamos?"
Estes são questionamentos que habitam o coração da espécie humana desde a nossa gênesis até o período contemporâneo, movendo-nos na direção do próximo passo evolutivo.
Neste futuro presente de 2025, em uma era em que carros voadores, ônibus 100% elétricos, automóveis autônomos, aplicativos de transporte, inteligência artificial e até mesmo a exploração de outros planetas deixam de parecer um episódio de 'Os Jetsons' e transformam-se em realidade, uma terceira e complexa pergunta soma-se às duas que abrem o texto: "De onde viemos? Para onde vamos? E como é que nós vamos?" Afinal, qual é a rota que leva para o futuro?
"A maneira mais eficiente de prever o futuro é criá-lo", cravou o professor e escritor austríaco Peter Drucker (1909-2005), um dos principais nomes da administração moderna.
OVALE, cuja bússola é o seu inegociável DNA editorial, que possui como farol o exercício indomável de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário, converte-se na principal praça pública do livre debate de ideias na RMVale, iluminando o pensamento e fazendo florescer a discussão sobre os novos caminhos que - tijolo a tijolo, ideia a ideia, bit a bit - levam à construção do amanhã.
Referência na imprensa regional brasileira, OVALE realiza no próximo dia 2 de dezembro o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'.
“O fórum nasceu com o objetivo de apontar desafios e apresentar soluções à principal cidade da RMVale, em meio à crise climática, à desigualdade e ao crescimento populacional, ressaltando a importância da convergência de esforços entre o ciclo político, as empresas privadas e a sociedade civil, ainda fragmentada”, disse o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, debaterá, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.
"A mobilidade urbana demanda uma série de olhares que não podem passar despercebidos, em fomento às políticas públicas de mobilidade, pelo prefeito ou secretário municipal. Isso porque lidamos com pessoas a pé, com carrinhos de bebê, idosos, motocicletas, motoristas, passageiros de transporte público, patinetes... e claro, numa cidade que é premiada como amiga da bicicleta, com muitos ciclistas. O ambiente de um fórum, com múltiplos atores envolvidos e componentes desta complexidade que é a mobilidade urbana, se torna o espaço ideal para refletir e projetar uma cidade de muitos modais. Promover a mobilidade de todos com eficiência e segurança, melhorando a qualidade de vida das pessoas em seus deslocamentos, é um dos pilares que sustenta essa cidade de oportunidades", disse a secretária adjunta de Mobilidade Urbana de São José, Letícia Diniz Dominguez Lima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
+Jornalismo
Além do fórum, que terá transmissão ao vivo nas plataformas digitais do jornal, OVALE deflagra uma série de conteúdos editoriais que vão tratar sobre a mobilidade urbana, em suas mais variadas facetas.
"Quando o tema é jornalismo, todos os caminhos levam a OVALE. A mobilidade urbana está na pauta e OVALE, com credibilidade, fará com que as informações circulem por variados caminhos, conectando conteúdo de qualidade e os leitores, por meio de dois cadernos impressos, com um debate aprofundado, e um arsenal digital, com reportagens especiais no site e redes sociais, vídeos, OVALE Cast sobre rodas e muito mais", disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana integra o projeto 'O Brasil do Futuro', criado em 2021, com a meta de transformar o jornal em um palco de discussões profícuas sobre o amanhã na RMVale, em São Paulo e no Brasil, por meio de fóruns especiais, envolvendo especialistas, sociedade civil, autoridades (como governadores e ministros) e os Três Poderes, em um livre e enriquecedor debate de ideias.
OVALE já destacou temas como saúde (Vacina e combate à Covid-19), tecnologia (RMVale, o Vale do Silício brasileiro), mobilidade urbana (Obras na Rodovia dos Tamoios, em 2021, e dois outros cadernos especiais, em 2023) e democracia, com o 1º Fórum OVALE de Democracia, em 2022, que contou com a presença do então ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entre outras autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário.
Com mais de 450 mil seguidores, OVALE bateu o recorde de 67 milhões de visualizações nas redes sociais em um mês, de acordo com dados da Meta. O jornal ultrapassou a marca de 200 mil seguidores no Instagram e 248 mil no Facebook, tendo ainda perfis no X, Tik Tok, Linkedin e WhatsApp. São mais de 3 milhões de contas alcançadas todos os meses.