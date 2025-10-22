Brasil do Futuro: OVALE realiza fórum de mobilidade urbana em SJC

“O fórum nasceu com o objetivo de apontar desafios e apresentar soluções à principal cidade da RMVale, em meio à crise climática, à desigualdade e ao crescimento populacional, ressaltando a importância da convergência de esforços entre o ciclo político, as empresas privadas e a sociedade civil, ainda fragmentada”, disse o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.

O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, debaterá, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.

"A mobilidade urbana demanda uma série de olhares que não podem passar despercebidos, em fomento às políticas públicas de mobilidade, pelo prefeito ou secretário municipal. Isso porque lidamos com pessoas a pé, com carrinhos de bebê, idosos, motocicletas, motoristas, passageiros de transporte público, patinetes... e claro, numa cidade que é premiada como amiga da bicicleta, com muitos ciclistas. O ambiente de um fórum, com múltiplos atores envolvidos e componentes desta complexidade que é a mobilidade urbana, se torna o espaço ideal para refletir e projetar uma cidade de muitos modais. Promover a mobilidade de todos com eficiência e segurança, melhorando a qualidade de vida das pessoas em seus deslocamentos, é um dos pilares que sustenta essa cidade de oportunidades", disse a secretária adjunta de Mobilidade Urbana de São José, Letícia Diniz Dominguez Lima.