22 de outubro de 2025
DOIS VEÍCULOS

SJC: Duas pessoas ficam feridas em acidente na avenida Andrômeda

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois automóveis na avenida Andrômeda, zona sul de São José dos Campos, nesta quarta-feira (22).

 O acidente aconteceu na altura do nº 673, no bairro Floradas de São José e deixou duas pessoas feridas, um homem de 57 e uma mulher de 40.

Ele apresentou dores no tórax, foi socorrido pela equipe e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila. A mulher teve um ferimento em um dos braços e foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada para o mesmo hospital.

Não há atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.

