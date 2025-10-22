SJC: Duas pessoas ficam feridas em acidente na avenida Andrômeda

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois automóveis na avenida Andrômeda, zona sul de São José dos Campos, nesta quarta-feira (22).

O acidente aconteceu na altura do nº 673, no bairro Floradas de São José e deixou duas pessoas feridas, um homem de 57 e uma mulher de 40.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp