‘Devolvi ele para Deus’, diz mãe de Matheus, morto na Via Dutra

Os pais de Matheus Helfstein, de 20 anos, que morreu em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, acompanharam na manhã desta quarta-feira (22) os desdobramentos da prisão do motorista do veículo que provocou a morte do jovem.
Dirigindo um veículo BMW, Heitor Rabelo Stetner, 37 anos, colidiu em um carro dirigido por um motorista que trabalhava por aplicativo, no final de setembro. Matheus, que estava no carro por aplicativo, foi arremessado do veículo pelo impacto da batida, morrendo em consequência do acidente.
Stetner teve a prisão temporária decretada e foi preso nesta quarta-feira. O advogado de defesa considerou a prisão ilegal, e disse que vai recorrer.
O motorista passou pelos procedimentos de polícia judiciária, será levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames e depois para a carceragem da polícia na cidade de Caçapava. Na quinta-feira (23), ele deve passar por audiência de custódia.
Na delegacia, Isabela e Ronnie Helfstein, pais de Matheus, falaram sobre a investigação, o processo judicial, o trabalho da polícia e a saudade do filho.
“Graças a Deus nós tivemos uma coisa muito espetacular, a internet ajuda muito, as redes me ajudaram muito, a cidade foi incomodada pelo caso”, disse Isabela.
“Eu falei para Deus que eu o devolvi ele para Deus, mas eu falei: ‘Me ajuda a fazer a justiça aqui’. Porque tem muitas pessoas que estão até descrentes. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui de pé dando todo esse depoimento. Para mim isso é muito importante”, afirmou a mãe.
Ela contou que o filho, embora com apenas 20 anos, era uma pessoa muito “responsável”. “Ele trabalhava na imobiliária, trabalhava super bem na imobiliária. Os chefes falaram muito bem dele, tinha pessoas que ele conhecia e que eu não conhecia, que falou muito bem.”
“Ele realmente tinha uma alma mais velha, ele era o conselheiro dos amigos. Ele deixou um legado, ele deixou uma história. Espero continuar. A história dele foi rompida, ele tinha muitos planos, mas eu irei continuar a história de Matheus porque ele deixou um legado”, disse a mãe.
Isabela disse que acredita que o filho estivesse usando cinto de segurança no banco de trás do carro por aplicativo, e que o impacto foi tão forte que nem o equipamento foi capaz de segurá-lo.
“Os meus dois filhos sempre usavam [cinto de segurança] em trajetos curtos, eles sempre usavam. Isso é uma coisa que eu vou pedir para que averiguasse o caso, porque como a pancada foi muito forte, pode ser que sim, que tenha rompido [o cinto]. Ele tinha o hábito, e eu tenho várias fotos dele atrás com minha filha de cinto de segurança. Então, era uma coisa dele”, afirmou a mãe.
Sobre a investigação e o processo judicial, ela disse que o “coração está tranquilo” e que “crê que a justiça será feita”.
“Até agora eu tive esse apoio de Deus. Deus levantou homens de honra da minha igreja para me dar todo esse apoio. Essa movimentação toda que vocês [imprensa] estão fazendo é um ato muito bonito, eu agradeço. Porque leva adiante um caso que não morreu”, disse Isabela.
“Eu creio que a justiça será feita. Isso para mim já é um primeiro passo. Em menos de um mês já concluiu todo o inquérito. Então, para mim, eu já sou muito agradecida a Deus somente por isso. Agora o resto eu deixo na mão dele. Ele sabe o que faz”, completou.
O caso.
Matheus Helfstein morreu após o carro de aplicativo em que ele estava ser atingido pelo BMW conduzido por Stetner, no fim de setembro, em um trecho da Via Dutra, em São José dos Campos.
A batida foi tão violenta que o veículo de aplicativo saiu da pista, atravessou uma área de mato e parou em um barranco. Matheus foi arremessado para fora do carro e morreu no local.