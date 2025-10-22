‘Devolvi ele para Deus’, diz mãe de Matheus, morto na Via Dutra

Os pais de Matheus Helfstein, de 20 anos, que morreu em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, acompanharam na manhã desta quarta-feira (22) os desdobramentos da prisão do motorista do veículo que provocou a morte do jovem.

Dirigindo um veículo BMW, Heitor Rabelo Stetner, 37 anos, colidiu em um carro dirigido por um motorista que trabalhava por aplicativo, no final de setembro. Matheus, que estava no carro por aplicativo, foi arremessado do veículo pelo impacto da batida, morrendo em consequência do acidente.