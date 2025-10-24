Homem é preso com drogas e arma em fiscalização de adega

Um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, após uma ação de fiscalização em adegas em Jacareí. A prisão ocorreu na terça-feira (21), no bairro Santo Antônio da Boa Vista.

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito fugindo com uma sacola plástica no momento em que a equipe se aproximava do Condomínio Samambaias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp