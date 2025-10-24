24 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem é preso com drogas e arma em fiscalização de adega

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões da PM em Jacareí durante ação de fiscalização em adegas da região
Apreensões da PM em Jacareí durante ação de fiscalização em adegas da região

Um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, após uma ação de fiscalização em adegas em Jacareí. A prisão ocorreu na terça-feira (21), no bairro Santo Antônio da Boa Vista.

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito fugindo com uma sacola plástica no momento em que a equipe se aproximava do Condomínio Samambaias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi alcançado e dentro da sacola foi encontrada maconha, cocaína, crack, um revólver calibre .22, além de R$ 30,00 em espécie.

O homem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi autuado e permanece preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, aguardando as determinações da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários