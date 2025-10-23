São José Futsal e Ferroviária de Pinda fazem clássico no Paulista

São José Futsal x Ferroviária de Pinda se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), a partir das 19h30, no ginásio Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, em São José dos Campos, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade.

Como tem melhor campanha, a equipe pindense terá o direito de decidir em casa. E a volta acontece no dia 28, às 19h30, no ginásio Tobias Salgado, da Ferroviária.