Chuva de meteoros já pode ser vista em todo o Brasil

A chuva de meteoros Oriônidas teve seu período de observação no Brasil iniciado na madrugada de terça-feira (21). O fenômeno astronômico, que se estenderá até novembro, tem seu pico de visibilidade nas madrugadas de quarta-feira (22) e quinta-feira (23), oferecendo aos brasileiros a chance de presenciar rastros luminosos no céu.

O evento, que ocorre anualmente, é um lembrete da passagem do famoso Cometa Halley em 1986, que completa sua órbita de 76 anos ao redor do Sol. Os meteoros observados são, na verdade, um rastro de detritos deixados pelo cometa.

