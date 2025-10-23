Chuva de meteoros já pode ser vista em todo o Brasil

A chuva de meteoros Oriônidas teve seu período de observação no Brasil iniciado na madrugada de terça-feira (21). O fenômeno astronômico, que se estenderá até novembro, tem seu pico de visibilidade nas madrugadas de quarta-feira (22) e quinta-feira (23), oferecendo aos brasileiros a chance de presenciar rastros luminosos no céu.
O evento, que ocorre anualmente, é um lembrete da passagem do famoso Cometa Halley em 1986, que completa sua órbita de 76 anos ao redor do Sol. Os meteoros observados são, na verdade, um rastro de detritos deixados pelo cometa.
Segundo o mestre em astrofísica Marcelo Mateus, o que observamos não é a proximidade dos detritos da Terra, mas sim o resultado da incandescência desses resíduos. "Os detritos pegam fogo, se tornam bolas incandescentes e a luminosidade fica maior do que a do planeta Vênus, por exemplo", explica o especialista.
Essas partículas, que chegam à atmosfera terrestre a impressionantes 238 mil km/h, queimam a cerca de 70-80 km de altitude devido ao atrito com os gases atmosféricos, gerando o espetáculo visual semelhante a traços que se movem e evaporam.
"Eles estão em órbita ao redor do Sol. Em algum momento a Terra alcança esses detritos, é como se as órbitas se cruzassem. Isso acontece duas vezes por ano”, afirma Marcelo. Esses dois encontros anuais são as Oriônidas (em outubro/novembro) e as Eta Aquáridas (em maio).
O Halley está no meio de sua jornada orbital, com retorno previsto para 2061.
Como observar
A observação da chuva de meteoros é totalmente acessível, não sendo necessário nenhum equipamento como telescópios; basta olhar a olho nu na direção da constelação de Órion, a leste, que funciona como ponto de referência da chuva no céu, daí o nome Oriônidas, embora não se relacione diretamente com ela.
O auge da chuva está previsto para as madrugadas de quarta e quinta-feira, entre meia-noite e 2h da manhã.
Para a melhor experiência, a recomendação é buscar locais com céu escuro, longe da poluição luminosa dos grandes centros urbanos.
Em condições ideais, é possível avistar até 20 meteoros por hora. Nas metrópoles, por conta da poluição e luzes artificiais, esse número pode cair para 5 a 10 por hora.