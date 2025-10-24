DER-SP ativa 32 novos radares em rodovias estaduais

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), ativou 32 novos radares em pontos críticos de rodovias estaduais sob sua administração desde a meia-noite da última terça-feira (21).
Com essa inclusão, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas atinge 384. O objetivo é prevenir acidentes e salvar vidas, com a fiscalização iniciada imediatamente em locais devidamente sinalizados.
Entre os novos pontos estão localidades na região do litoral norte e do Vale do Paraíba.
Confira:
SP 055: Km 156,200, Sentido Leste/Oeste, Município de São Sebastião, com velocidade máxima de 50/50 (km/h).
SP 050: Km 102,642, Sentido Norte/Sul, Município de São José dos Campos, com velocidade máxima de 50/50 (km/h).
SP 058: Km 214,499, Sentido Leste/Oeste, Município de Cruzeiro, com velocidade máxima de 60/60 (km/h).
SP 062: Km 165,095, Sentido Leste/Oeste, Município de Roseira, com velocidade máxima de 60/60 (km/h).
SP 123: Km 001,200, Sentido Norte/Sul, Município de Taubaté, com velocidade máxima de 100/80 (km/h).
SP 125: Km 088,300, Sentido Norte/Sul, Município de Ubatuba, com velocidade máxima de 40/40 (km/h).
A escolha dos pontos seguiu um mapeamento técnico baseado no histórico de acidentes e excesso de velocidade. A lista completa dos 32 novos radares e as regras de fiscalização estão disponíveis no site do DER-SP.