DER-SP ativa 32 novos radares em rodovias estaduais

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), ativou 32 novos radares em pontos críticos de rodovias estaduais sob sua administração desde a meia-noite da última terça-feira (21).

Com essa inclusão, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas atinge 384. O objetivo é prevenir acidentes e salvar vidas, com a fiscalização iniciada imediatamente em locais devidamente sinalizados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp