Homem é multado em R$ 8 mil por comércio de animais silvestres

Denúncias sobre comércio ilegal de animais silvestres motivaram uma operação conjunta das polícias Ambiental e Rodoviária na quinta-feira, no Litoral Norte. A suspeita era de que uma pessoa transportava animais de Ubatuba a Caraguatatuba.
Em abordagem a um veículo, as equipes encontraram filhotes de papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva (L.)) confinados dentro de uma caixa de isopor sem ventilação, comida ou água.
O condutor confessou ter comprado as aves sem anilhamento ou documentação, por um grupo de mensagens com intuito de revenda. O preço de um papagaio-verdadeiro legalizado pode variar entre R$ 3.000 e R$ 10.000.
O homem recebeu R$ 8 mil em multas ambientais, majoradas por se tratar da zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Caraguatatuba, o veículo apreendido e os papagaios enviados ao Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) de Lorena para os cuidados devidos.