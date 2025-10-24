Homem é multado em R$ 8 mil por comércio de animais silvestres

Denúncias sobre comércio ilegal de animais silvestres motivaram uma operação conjunta das polícias Ambiental e Rodoviária na quinta-feira, no Litoral Norte. A suspeita era de que uma pessoa transportava animais de Ubatuba a Caraguatatuba.

Em abordagem a um veículo, as equipes encontraram filhotes de papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva (L.)) confinados dentro de uma caixa de isopor sem ventilação, comida ou água.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp