Homem é multado em R$ 8 mil por comércio de animais silvestres

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Filhotes de papagaio estavam confinados em caixa de isopor
Filhotes de papagaio estavam confinados em caixa de isopor

Denúncias sobre comércio ilegal de animais silvestres motivaram uma operação conjunta das polícias Ambiental e Rodoviária na quinta-feira, no Litoral Norte. A suspeita era de que uma pessoa transportava animais de Ubatuba a Caraguatatuba.

Em abordagem a um veículo, as equipes encontraram filhotes de papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva (L.)) confinados dentro de uma caixa de isopor sem ventilação, comida ou água.

O condutor confessou ter comprado as aves sem anilhamento ou documentação, por um grupo de mensagens com intuito de revenda. O preço de um papagaio-verdadeiro legalizado pode variar entre R$ 3.000 e R$ 10.000.

O homem recebeu R$ 8 mil em multas ambientais, majoradas por se tratar da zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Caraguatatuba, o veículo apreendido e os papagaios enviados ao Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) de Lorena para os cuidados devidos.

