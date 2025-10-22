ATENÇÃO: Grávida de gêmeos perde bebê após parto em casa no Vale

A Polícia Civil de Jacareí registrou, na madrugada de segunda-feira (20), uma ocorrência envolvendo a morte de um bebê prematuro, em um caso classificado como morte súbita sem causa determinante aparente.

O caso aconteceu no Hospital São Francisco de Assis, no bairro Parque Califórnia, e será investigado pela Delegacia de Polícia do município.