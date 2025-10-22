ATENÇÃO: Grávida de gêmeos perde bebê após parto em casa no Vale

A Polícia Civil de Jacareí registrou, na madrugada de segunda-feira (20), uma ocorrência envolvendo a morte de um bebê prematuro, em um caso classificado como morte súbita sem causa determinante aparente.
O caso aconteceu no Hospital São Francisco de Assis, no bairro Parque Califórnia, e será investigado pela Delegacia de Polícia do município.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe, de 32 anos, estava no sétimo mês de gestação de gêmeos quando começou a sentir fortes contrações por volta da 1h da manhã.
Segundo relato do companheiro, ela foi ao banheiro e acabou “expulsando um dos bebês”, sendo amparada pelo pai, que realizou os primeiros cuidados até a chegada do socorro médico. O resgate, segundo o boletim, demorou cerca de 40 minutos para chegar.
Mãe e bebê foram levados ao Hospital São Francisco de Assis, onde o recém-nascido foi encaminhado para a UTI Neonatal -- não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do bebê.
"No referido nosocômio o bebê nascido foi encaminhado a avaliação médica permanecendo internado na UTI Neonatal", diz trecho do boletim de ocorrência.
Pouco tempo depois, a família foi informada sobre o óbito do segundo bebê, que não havia sido expelido até aquele momento.
O boletim ainda registra que a gestação era considerada de risco, com intercorrências médicas ao longo do acompanhamento. O corpo do bebê foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exame necroscópico para apurar as causas da morte.
A Polícia Civil instaurou o procedimento de praxe para casos dessa natureza, a fim de verificar as circunstâncias do parto e do atendimento médico prestado, bem como confirmar se houve algum fator clínico ou eventual demora no resgate que possa ter contribuído para o desfecho trágico. O caso segue sob investigação da Delegacia Seccional de Jacareí.