Carreta tomba e caminhão pega fogo em acidente com ferido no Vale

Um acidente na rodovia Presidente Dutra na manhã desta quarta-feira (22), na altura do km 101,9, em Pindamonhangaba, deixa uma pessoa ferida e provoca a interdição total da estrada no trecho. O acidente aconteceu por volta das 10h30, na pista sentido São Paulo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que houve uma colisão entre caminhão e um veículo de passeio, seguido de tombamento. Uma vítima foi socorrida em estado leve. Um caminhão-tanque de combustível também envolveu-se no acidente e começou a pegar fogo.