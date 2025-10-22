22 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE NA DUTRA

Carreta tomba e caminhão pega fogo em acidente com ferido no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba
Acidente na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba

Um acidente na rodovia Presidente Dutra na manhã desta quarta-feira (22), na altura do km 101,9, em Pindamonhangaba, deixa uma pessoa ferida e provoca a interdição total da estrada no trecho. O acidente aconteceu por volta das 10h30, na pista sentido São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que houve uma colisão entre caminhão e um veículo de passeio, seguido de tombamento. Uma vítima foi socorrida em estado leve. Um caminhão-tanque de combustível também envolveu-se no acidente e começou a pegar fogo.

*Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários