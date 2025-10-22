BMW que causou morte de Matheus estava a 160 km/h, diz polícia

A Polícia Civil levantou indícios de que o veículo BMW envolvido no acidente que causou a morte de Matheus Helfstein, de 20 anos, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, estava a cerca de 160 km/h no momento da batida. O motorista do veículo foi preso na manhã desta quarta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Matheus estava em um Honda Fit cinza, dirigido por um motorista de aplicativo, quando o veículo se envolveu em uma colisão com outro carro, um BMW/120I prata, conduzido por um homem de 37 anos.