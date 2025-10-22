Prisão foi ilegal, diz defesa de motorista após morte de Matheus

A defesa de Heitor Rabelo Stetner, motorista do BMW envolvido no acidente que matou o jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, em São José dos Campos, afirmou que a prisão do investigado foi ilegal e que não há motivos que justifiquem a decisão judicial, que determinou a detenção temporária nesta quarta-feira (22).

“A defesa entende que a prisão foi manifestamente ilegal, porque não estão presentes os requisitos para a prisão temporária. No dia dos fatos, o investigado permaneceu no local, colaborou com as autoridades, foi espontaneamente à delegacia e se submeteu a exames clínicos, que comprovaram que ele não estava embriagado”, afirmou o advogado Cristiano Joukhadar, que representa Stetner, em entrevista à reportagem.