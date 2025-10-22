Motorista de BMW que causou a morte de Matheus é preso em S. José

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (22) o motorista do veículo BMW que bateu no carro de aplicativo em que estava o jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, que foi arremessado para fora do veículo e acabou morrendo.
De acordo com o advogado Marcelo Galvão, que representa a família, o motorista do BMW foi preso após a Justiça decretar a prisão temporária dele, que pode ser convertida em prisão preventiva.
O suspeito de 37 anos foi preso e levado ao 1º Distrito Policial de São José dos Campos. O inquérito aponta consumo de bebidas até a madrugada e “dolo eventual” pela velocidade antes do impacto.
Matheus morreu após acidente em um trecho da Via Dutra, em São José dos Campos. A batida, no final de setembro, foi tão forte que o veículo saiu da pista, atravessou uma área de mato e só parou ao atingir um barranco.
Segundo a mãe, Matheus era um jovem responsável, tranquilo e prudente no trânsito. Na noite do acidente, ele voltava de uma confraternização com amigos e teria optado por voltar de carro por aplicativo, como fazia com frequência.
“Ele nunca me deu trabalho, era super-responsável. Estava na casa de um amigo, de família. Sempre preferia vir pra casa de Uber”, contou Isabela Helfstein
O advogado da família afirmou que há indícios de que o motorista envolvido dirigia em alta velocidade, o que pode levar a uma reclassificação do caso, de homicídio culposo (sem intenção de matar) para homicídio doloso, quando o condutor assume o risco de provocar a morte.
O defensor disse que diversas provas contra o motorista foram obtidas e passadas à polícia. "Todas essas provas fizeram parte da perícia realizada, investigação de campo, colheita de prova testemunhal oculares, bem como investigação defensiva do advogado e família", informou o advogado.
Acidente.
A mãe de Matheus também relatou que recebeu mensagens de pessoas que teriam visto o carro BMW trafegando em alta velocidade momentos antes do acidente.
“Muitas pessoas me procuram dizendo que viram a BMW em alta velocidade. Quero entender por que não foi feito o teste do bafômetro e se ele estava consciente dirigindo. Quem viu pode prestar depoimento protegido”, afirmou.
O motorista do BMW que colidiu com o carro de aplicativo foi conduzido à delegacia e realizou exame de embriaguez, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele segue sendo investigado pela Polícia Civil.