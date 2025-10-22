Motorista de BMW que causou a morte de Matheus é preso em S. José

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (22) o motorista do veículo BMW que bateu no carro de aplicativo em que estava o jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, que foi arremessado para fora do veículo e acabou morrendo.

De acordo com o advogado Marcelo Galvão, que representa a família, o motorista do BMW foi preso após a Justiça decretar a prisão temporária dele, que pode ser convertida em prisão preventiva.