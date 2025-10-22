Trabalhadores esperam o 13º; veja prazos e saiba quem tem direito

Milhões de trabalhadores formais brasileiros já estão na expectativa para o recebimento da primeira parcela do 13º salário. O prazo final de pagamento do valor pelas empresas é 30 de novembro.

O benefício é garantido pela Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 4.090/62, e além de representar bilhões em movimentação econômica para o país, é também um alívio financeiro para muitas famílias no período final do ano. Considerando a correção do salário mínimo e a projeção de crescimento econômico, a tendência é que o valor total injetado em 2025 seja igual ou superior aos R$ 321,4 bilhões projetados para 2024 pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Pagamento