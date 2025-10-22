Mulher é detida com 115 gramas de maconha na região íntima

Uma mulher de 24 anos foi detida durante procedimento de revista ao tentar visitar o companheiro, que se encontra no sistema prisional do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, em Tremembé.

Ela intencionava entregar ao homem 115 gramas de maconha, armazenada em um invólucro na região íntima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp