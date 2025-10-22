22 de outubro de 2025
CPP DE TREMEMBÉ

Mulher é detida com 115 gramas de maconha na região íntima

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mulher levava 115 gramas de maconha na região íntima
Mulher levava 115 gramas de maconha na região íntima

Uma mulher de 24 anos foi detida durante procedimento de revista ao tentar visitar o companheiro, que se encontra no sistema prisional do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, em Tremembé.

Ela intencionava entregar ao homem 115 gramas de maconha, armazenada em um invólucro na região íntima.

A prisão aconteceu no domingo (19), quando as policiais penais de plantão identificaram alterações durante a inspeção com o aparelho de escâner corporal. Ao ser questionada, ela admitiu de imediato que trazia o entorpecente e o retirou voluntariamente.

A mulher foi imediatamente suspensa do rol de visitas da Secretaria da Administração Penitenciária e conduzida até a delegacia de polícia em Taubaté para o registro do Boletim de Ocorrência e outras providências legais de praxe.

