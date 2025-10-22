Força Tática cumpre mandados de prisão no Litoral Norte

A Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizou uma série de prisões na noite de segunda-feira (20), cumprindo mandados judiciais em cidades do Litoral Norte.

As ações resultaram na detenção de três homens procurados pela Justiça, com condenações relacionadas a crimes como homicídio e tráfico de drogas.

