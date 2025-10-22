22 de outubro de 2025
PROCURADOS

Força Tática cumpre mandados de prisão no Litoral Norte

Por Luyse Camargo | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizou uma série de prisões na noite de segunda-feira (20), cumprindo mandados judiciais em cidades do Litoral Norte.

As ações resultaram na detenção de três homens procurados pela Justiça, com condenações relacionadas a crimes como homicídio e tráfico de drogas.

As diligências ocorreram em diferentes bairros de Caraguatatuba e em São Sebastião.

Prisões em Caraguatatuba 

Em Caraguatatuba, três prisões foram efetuadas.

No bairro Tinga, na rua Ronival de Andrade Camargo, um indivíduo foi localizado e detido. Após consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi confirmado um mandado de prisão em aberto com pena de 9 anos e 6 meses em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Já no bairro Travessão, na rua Antônio Marcelo, outro homem com mandado em aberto foi capturado. A equipe foi atendida por uma mulher no quintal, que confirmou a presença do procurado no interior da casa.

Em uma terceira ocorrência no bairro Perequê, na rua Ipê, um outro homem foi preso com mandado por Associação para o Tráfico, com pena de 3 anos e 6 meses em regime fechado.

Prisão em São Sebastião 

Em São Sebastião, no distrito de Maresias, a equipe localizou o Sr. J.S.S., procurado com um mandado de prisão por homicídio (Art. 121). Após obter a informação de que ele havia se mudado para Juquehy, os policiais se deslocaram para o local e efetuaram a prisão.

Em todas as ocorrências, os detidos foram conduzidos aos respectivos Distritos Policiais (Caraguatatuba e Boiçucanga) sem a necessidade do uso de algemas, permanecendo à disposição da Justiça.

