Policial é morto ao tentar impedir assalto em 1º dia de férias

O cabo Vinícius de Castro Lima curtia o seu primeiro dia de férias e havia acabado de almoçar com os amigos antes de ser morto a tiros no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (21).

O militar foi alvejado ao tentar impedir um roubo a um estabelecimento na região. Um dos suspeitos de cometer o crime foi preso na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte poucas horas após o homicídio.