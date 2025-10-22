Policial é morto ao tentar impedir assalto em 1º dia de férias

O cabo Vinícius de Castro Lima curtia o seu primeiro dia de férias e havia acabado de almoçar com os amigos antes de ser morto a tiros no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (21).
O militar foi alvejado ao tentar impedir um roubo a um estabelecimento na região. Um dos suspeitos de cometer o crime foi preso na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte poucas horas após o homicídio.
De acordo com o tenente-coronel Gláuber Paixão Emídio, comandante do 39º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, o cabo Castro, que fazia parte do Tático Móvel na unidade policial, era amigo do dono do estabelecimento que foi alvo do assalto.
"O militar saiu pra almoçar com dois amigos e, ao retornar desse almoço, ele chegou até o estabelecimento comercial que é de propriedade um dos amigos dele. Esse amigo saiu do veículo e percebeu que o estabelecimento estava sendo alvo de assalto. Todas as pessoas que se encontravam no local, até por questões naturais, buscaram abrigo, correram ou se agacharam. E é difícil a gente entender como foi a dinâmica dos fatos porque ninguém conseguiu enxergar. Mas o policial desce do veículo, tenta reagir à ação criminosa, mas infelizmente ele é alvejado e vem a óbito no local", disse Gláuber.
Segundo o comandante do 39º, cabo Castro era um militar muito bem quisto no batalhão, com oito anos de serviço na unidade.
"Um militar com apetite operacional muito grande, muito bem quisto por todos nós. E infelizmente nós temos essa perda lamentável. Vamos ter que trabalhar muito aqui com a nossa tropa para poder recuperar o ânimo pois, realmente, é um baque para todos nós", lamentou o tenente-coronel.
As buscas continuam pelo segundo suspeito de participação no crime. Com o homem preso, os policiais também encontraram o documento falso da motocicleta usada na fuga. “Estamos no encalço do segundo autor. Nossas equipes seguem em diligências para localizar a motocicleta e a arma do policial militar que foi levada durante a ação criminosa”, completou o comandante.
* Com informações do jornal O Tempo