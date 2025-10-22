Campos do Jordão registra outubro mais frio em 10 anos; VEJA

A cidade de Campos do Jordão registra o outubro mais frio em pelo menos uma década. Na terça-feira (21), os termômetros marcaram 3,2ºC, com registro de geada em vários pontos da cidade da Serra da Mantiqueira, a mais alta do Brasil. Na segunda-feira (20), a mínima já havia sido baixa, chegando a 5,3ºC.

De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os índices registrados nesta semana são os menores para o mês de outubro desde o início das medições, em 2016 — o que indica que o atual mês pode ser o mais frio em ainda mais tempo. Até então, o outubro mais gelado havia sido o de 2016, quando a mínima atingiu 5,1ºC.