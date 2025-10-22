Campos do Jordão registra outubro mais frio em 10 anos; VEJA

A cidade de Campos do Jordão registra o outubro mais frio em pelo menos uma década. Na terça-feira (21), os termômetros marcaram 3,2ºC, com registro de geada em vários pontos da cidade da Serra da Mantiqueira, a mais alta do Brasil. Na segunda-feira (20), a mínima já havia sido baixa, chegando a 5,3ºC.
De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os índices registrados nesta semana são os menores para o mês de outubro desde o início das medições, em 2016 — o que indica que o atual mês pode ser o mais frio em ainda mais tempo. Até então, o outubro mais gelado havia sido o de 2016, quando a mínima atingiu 5,1ºC.
Segundo a Defesa Civil de São Paulo, as baixas temperaturas são resultado da passagem de uma frente fria acompanhada por ventos intensos e uma massa de ar polar que atinge o estado nesta semana.
Além de Campos do Jordão, outras cidades do Vale do Paraíba também registraram frio intenso na terça-feira (21). Em São José dos Campos, a mínima foi de 10ºC e em Taubaté, de 8ºC.
De acordo com o meteorologista Gustavo Escobar, pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), as mínimas médias para o mês de outubro na região costumam ficar em torno de 15ºC, o que mostra que a queda atual é muito abaixo do esperado.
A previsão indica que as manhãs continuarão geladas até pelo menos quinta-feira (23), com temperaturas se elevando gradualmente ao longo das tardes.