Esposa de pastor descobre traição e expulsa amante da igreja

Um culto de domingo terminou em confusão após uma mulher invadir o templo com uma criança no colo e afirmar, diante dos fiéis, que o pastor era o pai do bebê. O episódio, registrado em vídeo, rapidamente se espalhou nas redes sociais.
O caso teria ocorrido em uma igreja evangélica de Manaus. Segundo testemunhas, a mulher entrou gritando “Ele é o pai do meu filho!” enquanto o pastor, apontado como suposto pai, não estava presente. A esposa dele, no entanto, participava do culto e reagiu com indignação, tomando o microfone e iniciando uma oração em voz alta para “expulsar o demônio” da visitante.
Nas imagens, a mulher aparece gritando frases como: “Eu te repreendo, satanás! Saia dessa casa em nome de Jesus!”. A cena gerou tumulto entre os fiéis — alguns tentavam acalmar a situação, enquanto outros oravam em voz alta acreditando se tratar de uma possessão.
O pastor envolvido no caso ainda não se pronunciou. Após o incidente, a igreja encerrou o culto antes do horário previsto. O vídeo do episódio segue repercutindo nas redes, dividindo opiniões entre espanto e ironia entre os internautas.