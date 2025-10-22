Esposa de pastor descobre traição e expulsa amante da igreja

Um culto de domingo terminou em confusão após uma mulher invadir o templo com uma criança no colo e afirmar, diante dos fiéis, que o pastor era o pai do bebê. O episódio, registrado em vídeo, rapidamente se espalhou nas redes sociais.

O caso teria ocorrido em uma igreja evangélica de Manaus. Segundo testemunhas, a mulher entrou gritando “Ele é o pai do meu filho!” enquanto o pastor, apontado como suposto pai, não estava presente. A esposa dele, no entanto, participava do culto e reagiu com indignação, tomando o microfone e iniciando uma oração em voz alta para “expulsar o demônio” da visitante.