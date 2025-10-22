'Perdoo de coração', diz pai após filho morrer em acidente

O pai de um adolescente morto em um grave acidente de trânsito escreveu uma mensagem comovente nas redes sociais dizendo perdoar o motorista envolvido na tragédia. O jovem Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, morreu na madrugada de sexta-feira (17).
O caso aconteceu em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. O pai, Júnior Salmazo, afirmou que, mesmo em meio à dor, escolheu o perdão. “Assim como Cristo nos ensinou, perdoo de coração o motorista envolvido no acidente. Que o Senhor o abençoe, o ilumine e o ajude a seguir em paz”, escreveu. Ele também agradeceu as manifestações de carinho e apoio que vem recebendo desde a perda do filho.
Henrique estava como passageiro em um Honda Fit que se chocou violentamente contra um muro na Avenida Dom Redovino. Com o impacto, o adolescente foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. Outros três jovens, de 17, 19 e 20 anos, sofreram ferimentos leves.
Dentro do carro, policiais encontraram 19 latas de cerveja — duas delas já consumidas — além de uma lata de energético e uma garrafa de uísque. O motorista, Felipe Matheus Araújo Neres, de 18 anos, foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e participação em racha. Nesta segunda-feira (20), ele teve a prisão convertida em preventiva e foi transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados).