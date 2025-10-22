Após sumiço, César é encontrado morto e com ferimento na cabeça

Um homem de 42 anos que estava desaparecido foi encontrado morto nesta terça-feira (21). A vítima apresentava um ferimento na cabeça causado por uma paulada e estava enterrada nos fundos da própria casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Naviraí, cidade localizada a 359 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do site Ligado na Notícia, o autor seria o namorado da vítima, identificado como Wagner André dos Santos Souza, de 28 anos. Após o assassinato, ele teria ocultado o corpo cobrindo-o com terra e galhos de árvore. As investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes.