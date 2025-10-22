Após sumiço, César é encontrado morto e com ferimento na cabeça

Um homem de 42 anos que estava desaparecido foi encontrado morto nesta terça-feira (21). A vítima apresentava um ferimento na cabeça causado por uma paulada e estava enterrada nos fundos da própria casa.
O crime ocorreu em Naviraí, cidade localizada a 359 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do site Ligado na Notícia, o autor seria o namorado da vítima, identificado como Wagner André dos Santos Souza, de 28 anos. Após o assassinato, ele teria ocultado o corpo cobrindo-o com terra e galhos de árvore. As investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes.
De acordo com o boletim de ocorrência, César Torquini de Oliveira sairia para levar uma sobrinha de Wagner até Dourados, onde ela passaria por um procedimento médico. Desde então, ele não foi mais visto e deixou de se comunicar com familiares e amigos. Wagner relatou à polícia que o companheiro teria ligado na sexta-feira (17), por volta das 23h, para cancelar a viagem marcada para o dia seguinte.
Com informações do site 'Ligado na Notícia'