22 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Após sumiço, César é encontrado morto e com ferimento na cabeça

Por Da Redação | Naviraí (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Após sumiço, César é encontrado morto e com ferimento na cabeça
Após sumiço, César é encontrado morto e com ferimento na cabeça

Um homem de 42 anos que estava desaparecido foi encontrado morto nesta terça-feira (21). A vítima apresentava um ferimento na cabeça causado por uma paulada e estava enterrada nos fundos da própria casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Naviraí, cidade localizada a 359 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do site Ligado na Notícia, o autor seria o namorado da vítima, identificado como Wagner André dos Santos Souza, de 28 anos. Após o assassinato, ele teria ocultado o corpo cobrindo-o com terra e galhos de árvore. As investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes.

De acordo com o boletim de ocorrência, César Torquini de Oliveira sairia para levar uma sobrinha de Wagner até Dourados, onde ela passaria por um procedimento médico. Desde então, ele não foi mais visto e deixou de se comunicar com familiares e amigos. Wagner relatou à polícia que o companheiro teria ligado na sexta-feira (17), por volta das 23h, para cancelar a viagem marcada para o dia seguinte.

Com informações do site 'Ligado na Notícia'