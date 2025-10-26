Com 490 aviões para entregar, Embraer tem produção para 5 anos

A Embraer espera atingir em 2028 o nível de 100 entregas de aeronaves comerciais por ano, segundo o CEO e presidente Francisco Gomes Neto. A meta só não será atingida antes em razão de problemas na cadeia de suprimentos.

De acordo com balanço divulgado pela Embraer nesta terça-feira (21), a fabricante tem 490 aeronaves encomendadas que ainda não foram entregues, o que pode garantir a produção pelos próximos cinco anos.