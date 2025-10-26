Com 490 aviões para entregar, Embraer tem produção para 5 anos

A Embraer espera atingir em 2028 o nível de 100 entregas de aeronaves comerciais por ano, segundo o CEO e presidente Francisco Gomes Neto. A meta só não será atingida antes em razão de problemas na cadeia de suprimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com balanço divulgado pela Embraer nesta terça-feira (21), a fabricante tem 490 aeronaves encomendadas que ainda não foram entregues, o que pode garantir a produção pelos próximos cinco anos.
A terceira maior fabricante de aviões do mundo aumentou as entregas anuais desde 2021, como parte da recuperação da crise do setor desencadeada pela pandemia. A empresa prevê entre 77 e 85 entregas de jatos comerciais este ano, ante 73 em 2024.
Gomes Neto alertou que problemas na cadeia de suprimentos continuam limitando os planos de produção da Embraer, que alcançou pela última vez a marca de 100 entregas em um único ano em 2017.
“O ano de 2026 ainda vai ser mais desafiador para a produção de jatos comerciais”, disse ele em entrevista à Reuters em setembro. “Mas a partir de 2027, vamos voltar com nosso plano forte de crescimento, e esperamos que em 2028 já estejamos batendo nos 100 aviões comerciais por ano”, acrescentou.
No ano passado, a Embraer enfrentou atrasos no fornecimento de motores de seus jatos E2, a geração mais nova de aviões comerciais da companhia. Embora a situação tenha melhorado, a empresa agora enfrenta problemas com peças de fuselagem vindas da Europa e motores dos jatos E1, de primeira geração, segundo Gomes Neto.
"Esse 'range' que temos dado para o mercado tem permitido a entrega do que prometemos, apesar de toda essa dificuldade da cadeia de suprimento", disse o executivo.
"A Embraer vai continuar crescendo. Nós estamos com os pedidos para entregar, não é falta de venda. Estamos com pedido, estamos com a carteira, os slots de produção praticamente fechados para 2026 e para 2027, e parcialmente 2028. Agora o desafio realmente é entregar os aviões."
Nesta quarta-feira (21), a Embraer anunciou que encerrou o terceiro trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos (vendas) em US$ 31,3 bilhões – R$ 168,7 bilhões na atual cotação do dólar. A fabricante classificou o resultado como “um nível sem precedentes” na história da companhia.
A empresa entregou 62 aeronaves no terceiro trimestre de 2025 em todas as unidades de negócios. O resultado reflete um aumento de 5% em relação às entregas do mesmo período do ano anterior, com 59 aeronaves, e ligeiramente acima do segundo trimestre de 2025, quando foram entregues 61 jatos.
No acumulado do ano, as entregas da Aviação Comercial e da Aviação Executiva somaram 148 aeronaves, 16% acima dos 128 jatos registrados na comparação anual.