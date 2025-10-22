Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (23)? Confira

A RMVale deve ter uma quinta-feira (23) marcada pelo tempo firme e predomínio de sol, conforme dados do Climatempo. As condições seguem estáveis em todas as cidades da região, com temperaturas amenas ao amanhecer e elevação gradativa ao longo do dia. A boa notícia é que não há previsão de chuva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, o dia será de sol com algumas nuvens, com mínima de 10°C e máxima de 24°C. Em Taubaté, o cenário é semelhante, com temperaturas variando entre 11°C e 25°C, sob céu parcialmente aberto e umidade relativa do ar mais baixa durante a tarde.