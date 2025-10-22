Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (23)? Confira

A RMVale deve ter uma quinta-feira (23) marcada pelo tempo firme e predomínio de sol, conforme dados do Climatempo. As condições seguem estáveis em todas as cidades da região, com temperaturas amenas ao amanhecer e elevação gradativa ao longo do dia. A boa notícia é que não há previsão de chuva.
Em São José dos Campos, o dia será de sol com algumas nuvens, com mínima de 10°C e máxima de 24°C. Em Taubaté, o cenário é semelhante, com temperaturas variando entre 11°C e 25°C, sob céu parcialmente aberto e umidade relativa do ar mais baixa durante a tarde.
Já em Guaratinguetá, a quinta começa com névoa ao amanhecer, mas o sol predomina ao longo do dia. A mínima fica em 11°C e a máxima chega a 25°C. No Litoral Norte, Caraguatatuba também terá sol entre poucas nuvens, com mínima de 15°C e máxima de 21°C, mantendo o clima agradável e sem previsão de chuva.
Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão terá amanhecer frio, com mínima de 7°C, e máxima de 20°C durante a tarde. O sol aparece entre nuvens, garantindo mais um dia de tempo firme e seco na região serrana.
De modo geral, a quinta-feira promete ser agradável e ensolarada em toda a RMVale, ideal para atividades ao ar livre e sem risco de instabilidades.