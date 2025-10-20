Família denuncia negligência após morte de bebê no Vale

A Polícia Civil de Jacareí investiga a morte da bebê Nathaly Gabrielly Gonçalves da Silva, de 17 dias, registrada como morte suspeita em boletim de ocorrência, elaborado no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, no domingo (19).

A ocorrência foi comunicada às 22h24, após a confirmação do óbito na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Parque Meia Lua, onde a criança chegou sem vida.