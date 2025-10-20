Família denuncia negligência após morte de bebê no Vale

A Polícia Civil de Jacareí investiga a morte da bebê Nathaly Gabrielly Gonçalves da Silva, de 17 dias, registrada como morte suspeita em boletim de ocorrência, elaborado no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, no domingo (19).
A ocorrência foi comunicada às 22h24, após a confirmação do óbito na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Parque Meia Lua, onde a criança chegou sem vida.
Segundo o registro, o caso foi classificado como “morte súbita, sem causa determinante aparente”. O óbito foi constatado pelo médico às 14h15. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realização de exame necroscópico.
De acordo com o boletim, a mãe da bebê, Evelin da Silva Batista, levou Nathaly à UPA do Parque Meia Lua no sábado (18), após notar dificuldade respiratória. A médica de plantão teria diagnosticado cólicas e liberado o retorno para casa, recomendando o uso de Luftal, sem prescrição formal.
Na madrugada, o quadro da bebê piorou, e, na tarde de domingo, por volta das 13h30, a família percebeu que a criança não respirava. A tia, Angelina Suélen da Silva de Oliveira, levou a sobrinha de carro ao pronto-atendimento, mas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso.
“Ela estava quente, mas sem reação. Tentaram reanimar, colocaram oxigênio, mas já era tarde. A médica disse que ela havia morrido há pelo menos duas horas”, relatou Angelina, que registrou a ocorrência.
O boletim informa que houve demora na comunicação entre o hospital e a delegacia, o que retardou o início da apuração. A família também relatou falhas nos documentos médicos e divergências no registro de óbito, o que atrasou a liberação do corpo pelo IML.
O caso está sob responsabilidade da equipe da 4ª Delegacia de Polícia de Jacareí, que apura possível negligência médica e eventuais falhas no atendimento hospitalar.
“Minha cunhada confiou na médica. Disseram que a bebê estava bem. Agora, queremos apenas que a verdade apareça e que outras famílias não passem por isso”, afirmou a tia.
A família aguarda a conclusão do laudo do IML, que deve esclarecer a causa exata da morte de Nathaly Gabrielly.
A Prefeitura de Jacareí foi procurada, mas até a publicação da reportagem não havia se manifestado.