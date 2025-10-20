O que é isso! Policial mantém relação com 5 presos e é afastado

Um policial foi afastado das funções após ser acusado de manter relações sexuais com cinco detentos dentro de uma cela. O caso está sob investigação da Polícia Civil.
O episódio ocorreu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Segundo a corporação, as denúncias estão sendo apuradas e o caso foi encaminhado à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do estado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o investigador foi afastado de suas atividades e reforçou que não compactua com qualquer desvio de conduta. A Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas ainda não se pronunciou sobre o caso.