O que é isso! Policial mantém relação com 5 presos e é afastado

Um policial foi afastado das funções após ser acusado de manter relações sexuais com cinco detentos dentro de uma cela. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

O episódio ocorreu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Segundo a corporação, as denúncias estão sendo apuradas e o caso foi encaminhado à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do estado.